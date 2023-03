Ccn San Miniato, Confesercenti dà il benvenuto al nuovo direttivo

“Il nostro benvenuto al nuovo presidente del Centro Commerciale Naturale della città di San Miniato Giovanni Settesoldi ed un buon lavoro al nuovo consiglio direttivo. Da parte nostra prosegue la collaborazione ed il sostegno come è avvenuto in questi anni con la precedente presidenza”. Arrivano da Claudio Del Sarto, coordinatore Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana Nord, le congratulazioni al nuovo presidente dell’associazione dei commercianti del centro di San Miniato che conta oltre trenta iscritti. Settesoldi, pubblicitario e imprenditore nel settore turistico, sarà affiancato nel nuovo consiglio da Fabrizio Marino (vicepresidente), Alessio Guardini (segretario e tesoriere), Caterina Malvezzi, Edi Gori, Alessio Cintelli, Samuele Senesi, Emanuele Bertini, Paolo Fiaschi, Elena Bagni e Ciro Piscone. “Nell’incontro avuto con il nuovo presidente – aggiunge Del Sarto – abbiamo già condiviso alcune idee e progetti da portare avanti, confermando da parte di Confesercenti Toscana Nord tutto il supporto sindacale e tecnico nelle iniziative che verranno portate avanti. Con l’obiettivo di allargare l’adesione al Centro Commerciale Naturale”. Il coordinatore Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana Nord conclude con un ringraziamento alla presidente uscente Edi Gori. “Dobbiamo davvero ringraziare Edi per la forza e l’impegno che ha messo durante la sua presidenza contraddistinta sicuramente dai momento tragici della pandemia. Un grande lavoro anche nei rapporti con l’amministrazione comunale che abbiamo sempre apprezzato e condiviso. Fa quindi piacere che Edi Gori continui comunque la sua collaborazione rimanendo nel consiglio”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord