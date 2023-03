Marzo delle donne in Aoup: convegno sulle aggressioni agli operatori sanitari con focus sulla dimensione di genere

Nell’ambito degli eventi del Marzo delle donne e in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari (che si celebra il 12 marzo), venerdì 10 marzo in Aoup si terrà, dalle 14 alle 18 (aula II Piano Edificio 10, presidio ospedaliero di Cisanello), il convegno dal titolo: “Non più soli: analisi del fenomeno delle aggressioni in ambiente lavorativo con un Focus sulla dimensione di genere”.

L’evento è promosso dal Cug-Comitato unico di garanzia e dall’Osservatorio aziendale rischio aggressione dell’Aoup, in collaborazione con lo staff della Formazione aziendale, per approfondire le tematiche inerenti le aggressioni e le violenze in ambiente lavorativo anche attraverso un focus mirato sulla dimensione di genere, partendo dall’analisi dei dati emersi da questionari e segnalazioni ricevute.

Nel corso del convegno, rivolto a tutti i profili presenti in Azienda e accreditato Ecm, verranno presentati i dati nazionali, il questionario aziendale, il questionario del Pronto soccorso, la procedura aziendale. Si illustrerà poi la presa in carico e gestione delle vittime e verranno fornite indicazioni sulle azioni legali che è possibile intraprendere, si parlerà di micro-aggressioni o aggressioni psicologiche nella prospettiva della consigliera di fiducia. Spazio poi alle domande, alla discussione e al questionario.

Le iscrizioni si raccolgono sul portale Ermione.

Fonte: Ufficio Stampa