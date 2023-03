Michelangelo Pistoletto sceglie il disegno del Comprensivo di Vinci per la mostra a Milano

Il prossimo 22 marzo si inaugurerà a Palazzo Reale a Milano la Mostra di Michelangelo Pistoletto intitolata "La Pace Preventiva". Come immagine icona della Mostra, l'artista di fama mondiale Michelangelo Pistoletto ha scelto di evidenziare il lavoro svolto dall'ex alunno dell'Istituto Comprensivo di Vinci Manish Paul nell'ambito del Progetto didattico Educare alla Pace: Leonardo, Picasso, Pistoletto.

Si tratta di uno straordinario riconoscimento per l'Istituto Comprensivo di Vinci e di una straordinaria occasione per veicolare e amplificare a livello nazionale e internazionale il messaggio di pace che parte dalla città di Leonardo.

Il Progetto didattico Educare alla Pace: Leonardo, Picasso, Pistoletto, ideato e curato dal 2013 ad oggi dalla Prof.ssa Patrizia Vezzosi, approvato nell’ambito del Progetto Regionale Toscanaincontemporanea2013, coniuga aspetti educativi-formativi ed aspetti creativi-laboratoriali attivando un percorso sperimentale di educazione all’immagine come strumento di cittadinanza attiva: attraverso Leonardo, Picasso, Pistoletto, gli studenti comprendono che premessa indispensabile per costruire la Pace fra i popoli è il riconoscimento del valore universale dell’essere umano e lo comunicano agli altri, in particolare ai coetanei, con linguaggi contemporanei (videomapping, installazioni, performances ogni anno con varianti creative).

Nell'ambito del Progetto, il disegno realizzato da Manish Paul della Colomba della Pace di Picasso sostituendo il ramoscello di olivo nel becco con il simbolo trinamico del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, è diventato una cartolina postale e un manifesto (Premiazione al Concorso Emporium 2015 promosso dal Circolo Filatelico Empolese) ed è stato raffigurato in un pannello in ceramica affisso all'ingresso della Scuola Secondaria di Vinci.

Al disegno di Manish è stata associata la Regola d’Oro della Scuola: “Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”, essenziale per ottenere "La Pace Preventiva". Il Progetto è condiviso, oltre che dalla Fondazione Pistoletto, dal Movimento Internazionale Shalom; alla Rebirth Day, Giornata Mondiale della Rinascita, promossa dalla Fondazione Pistoletto, partecipa anche l'Amministrazione Comunale di Vinci.

Alcune iniziative svolte nell'ambito del Progetto hanno già avuto gli apprezzamenti dell'ex Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli (mail 26/1/2021 D 1757) e del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (Prot. 30324 19/12/2022).

In omaggio alla collaborazione con l'artista Michelangelo Pistoletto avviata nel 2013 e che prosegue ancora oggi, Patrizia Vezzosi, Ambasciatrice del Terzo Paradiso a Vinci, è stata invitata a partecipare con Manish Paul all'inaugurazione della mostra a Palazzo Reale a Milano il prossimo 22 marzo.

Questi sono alcuni commenti 'a caldo' degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Vinci:

"...Siamo onorati che Pistoletto abbia scelto l'icona della nostra Scuola perché rappresenta l'idea di Pace che si spargerà in tutto il mondo. Siamo fieri della nostra Scuola e dei nostri compagni che in questi anni e negli anni precedenti si sono impegnati a rappresentare e comunicare la Pace in modo efficace. Siamo felici di far parte di questa Scuola perché ci ha dato molte opportunità attraverso Progetti per la Pace che portiamo avanti da anni e che si svilupperanno in modo creativo anche in futuro. Siamo orgogliosi della rilevanza internazionale del lavoro svolto nella nostra Scuola. Speriamo che l'icona della nostra Scuola lasci veramente un segno indelebile e che il messaggio di Pace che porta la Colomba di Picasso arrivi veramente in tutto il mondo, soprattutto là dove c'è la guerra. Speriamo anche che tante altre Scuole possano unirsi a noi con un passaparola mondiale e che la nostra Scuola possa essere come un faro, in questo drammatico periodo storico, così da assicurare alle nuove generazioni un futuro migliore. Partendo dai giovani questo messaggio di Pace arriverà a tutti. Grazie a questa esperienza abbiamo imparato che a volte si deve aspettare del tempo ma poi i risultati dell'impegno arrivano e che anche dalle piccole cose come un disegno possono nascere grandi cose".

Fonte: Istituto comprensivo di Vinci