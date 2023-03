Sessantenni trovati morti in casa a Lucca, mistero sulle cause

Ieri pomeriggio sono stati trovati cadavere un uomo e una donna, lui di 63 anni e lei di 60, in un'abitazione in zona Piaggione a Lucca, in via del Brennero. L'allarme è stato dato dalla figlia della donna. Il mistero rimane sulle cause del decesso, che risalirebbe ad alcuni giorni prima. Non ci sono segni di violenza e non sembra valida neppure l'ipotesi dell'intossicazione causata da monossido di carbonio. I due, Stefano Marchesi e Antonella Novelli, si trovavano in stanze differenti quando la figlia della vittima li ha trovati.