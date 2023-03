Otto marzo, la polizia all'università per parlare di violenza di genere

Oggi, mercoledì 8 marzo, dalle 9 alle 13 nel cortile della Sapienza è stato collocato lo stand itinerante della Polizia di Stato, nell’ambito della campagna permanente “Questo non è amore”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa.

Sono stati distribuiti pieghevoli informativi e illustrate le misure che la Polizia di Stato adotta come prevenzione e come repressione nei casi di violenza di genere.

L’iniziativa è stata curata da poliziotte specificatamente formate, che si occupano proprio di misure di prevenzione come l’ammonimento del Questore o di indagini per reati di genere all’interno della Questura.

Notevole l’interesse per l’iniziativa da parte degli studenti universitari, che tra una lezione e l’altra hanno fruito della iniziativa divulgativa.

Fonte: Ufficio Stampa