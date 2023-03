Palazzo Blu, Macchiaioli in mostra per altri dieci giorni

Ancora 10 giorni di apertura al pubblico per la mostra "I Macchiaioli" a Pisa, nelle sale di Palazzo Blu fino a domenica 19 marzo 2023.

Sfiorati i 100 mila visitatori nel weekend scorso e sold-out le visite guidate alle scolaresche, la mostra “I Macchiaioli”, a cura di Francesca Dini, rimarrà aperta fino al 19 marzo 2023, grazie alla proroga decisa dagli organizzatori – Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre, in accordo con la Fondazione Pisa – e per gentile concessione dei prestatori coinvolti nel progetto.

La mostra è un'occasione unica per ripercorrere l’entusiasmante rivoluzione dei Macchiaioli, una delle più originali avanguardie nell’Europa della seconda metà del XIX secolo. Una retrospettiva di oltre 120 opere, per lo più capolavori provenienti da collezioni private, solitamente inaccessibili, e da importanti istituzioni museali come le Gallerie degli Uffizi di Firenze, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, di Milano, la Galleria d’Arte Moderna – Musei di Genova Nervi e la Galleria Nazionale d’arte Moderna e Contemporanea di Roma.

Fonte: Ufficio Stampa