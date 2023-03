Sgomberato immobile di via Torino, bivacchi e degrado ad Altopascio

Un immobile abbandonato è in corso di sgombero in via Torino ad Altopascio. L'edificio pericolante da tempo è luogo di bivacco di molte persone, le quali sono in corso di identificazione proprio oggi. L'ordinanza di sgombero è stata firmata la scorsa settimana dalla sindaca Sara D'Ambrosio, chiedendo l'interdizione all'ingresso e interventi per renderla inaccessibile.

"Abbiamo vinto la battaglia, l’eco-mostro di via Torino sarà sgomberato e messo in sicurezza. Siamo arrivati a questo risultato, con l’ordinanza di sgombero emessa dal Comune, grazie a Fratelli d’Italia ed al Consigliere Valerio Biagini che ha preso in mano la situazione coinvolgendo i gruppi consiliari di minoranza di Altopascio" aveva commentato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi.