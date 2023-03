Il sostegno al progetto “Quattro Ruote per la solidarietà” della Bellaria Solidarietà ODV grazie a Carta Etica UniCredit

Quattro Ruote per la solidarietà è il progetto della Bellaria Solidarietà ODV che UniCredit ha deciso di sostenere attraverso i fondi raccolti grazie alle carte di credito etiche di UniCredit, disponibili per i privati e per le imprese e che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permettono ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali. Grazie al loro particolare meccanismo, infatti, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta il Fondo Carta Etica.

Il progetto della Bellaria Solidarietà ODV è finalizzato a soddisfare le necessità di trasporto di atleti con disturbi psicosociali e consentire loro lo svolgimento di attività sportive.

Il contributo della banca consentirà di acquistare un pulmino da 9 posti e un apparecchio salvavita.

“L'Associazione - commenta Ramona Ninu, presidente della Bellaria Solidarietà ODV - ringrazia UniCredit, che con questa donazione permetterà a tanti atleti con disagio psico-sociale di continuare ed intensificare lo svolgimento dell'attività sportiva, favorendone il benessere l'inclusione e la cittadinanza attiva”.

Dal 2005, anno di attivazione del progetto carta etica, il Fondo Carta Etica di UniCredit ha supportato più di 1.240 progetti in tutta Italia, destinando oltre 33 milioni di euro ad iniziative a sostegno di progetti di utilità sociale in risposta ai bisogni più urgenti delle comunità: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l'infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio.

