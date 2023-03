Tecnica costruttiva con pietra a secco, il Biodistretto del Montalbano organizza un corso

A Lamporecchio nei giorni 17, 18, 19, 25 e 26 marzo, l'associazione Biodistretto del Montalbano organizza la prima edizione del corso introduttivo sulla tecnica costruttiva con la pietra a secco.

Il corso è organizzato in collaborazione con ITLA Italia (International Terraced Landscape Alliance), CIA e il contributo di docenti di rilievo per la parte teorica e di due artigiani formatori ITLA Italia per la parte pratica: Jerry Pieri e Andrea Menichetti.

Il corso è frutto di ormai quasi cinque anni di attività di formazione sul territorio del Montalbano e il consolidamento di competenze del gruppo di lavoro muri a secco all'interno della Scuola Italiana della Pietra a secco di ITLA.

Il cantiere si svolgerà in un'azienda dove ospitalità, paesaggio, storia e sostenibilità sono parole d'ordine.

Ci sono posti ancora disponibili e le iscrizioni terminano il prossimo 13 marzo.

Fonte: Ufficio Stampa