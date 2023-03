Albero caduto a Firenze, Nardella e Giorgio al lavoro con tecnici per definire un piano

Giornata di riunioni a Palazzo Vecchio, dopo il caso dell’albero caduto due giorni fa, tra il sindaco Dario Nardella e l’assessore Andrea Giorgio, i vertici tecnici del Comune, gli esperti di agronomia, insieme al direttore generale Giacomo Parenti.

Oggetto delle riunioni: valutazione del potenziamento degli strumenti di controllo dello stato di salute degli alberi - che già ora sono svolte secondo i protocolli più affidabili presi a riferimento anche a livello internazionale e adottati dalla Società Italiana di Arboricoltura - e un piano di sostituzione col fine di ridurre il rischio naturalmente legato alla presenza degli alberi in città alla luce dei cambiamenti climatici in atto e con particolare attenzione alle aree più sensibili.

“Abbiamo a cuore la salute dei cittadini e delle piante - ha affermato il sindaco Nardella - e siamo al lavoro per costruire una risposta strutturata con strumenti e risorse, da aggiungersi agli 800 mila euro in più già destinati al bilancio del verde nel 2023”.

“Gli esperti ci dicono che i cambiamenti climatici e la siccità perdurante - ha detto l’assessore Giorgio - potrebbero rendere gli alberi più fragili. Stiamo cercando di capire come meglio agire per dare risposte alle preoccupazioni dei cittadini che sono anche le nostre. Continueremo a ritmi serrati il confronto con gli esperti e i tecnici e presenteremo nei prossimi giorni un piano complessivo che abbia come obiettivo la mitigazione dei rischi specie nelle aree più vulnerabili attraverso controlli, manutenzioni, sostituzioni e nuove piantagioni”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa