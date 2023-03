Antiche camelie in mostra a Capannori

All'abbondante fioritura delle camelie si sommano musica, cibo della tradizione e animazione per bambini. Sono questi i tre principali elementi che completano l'offerta della XXXIV Mostra primaverile delle Antiche camelie della Lucchesia. Più di 80 pullman prenotati - di cui la metà provenienti dall'estero - definiscono la dimensione sempre più internazionale della manifestazione, promossa dal Centro Culturale Compitese e dal Comune di Capannori col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di oltre trenta realtà associativa, nazionali e locali.

Tre fine settimana e oltre 100 appuntamenti in programma nel Borgo delle camelie. Il taglio del nastro, a Pieve e Sant'Andrea di Compito, avverrà alle 11 di sabato 11 marzo 2023 nel camelieto alla presenza delle istituzioni locali e dei rappresentanti delle associazioni di cameliofili italiane e internazionali. A partire da sabato 11 e domenica 12 - e così sarà anche nei fine settimana successivi (18-19 e 25-26 marzo) - la mostra aprirà al pubblico dalle ore 10 alle 18. Il centro del paese sarà chiuso al traffico, ma è possibile posteggiare l'auto presso il Frantoio sociale del compitese,dove è presente anche la biglietteria, e raggiungere il Borgo delle camelie con le navette, messe gratuitamente a disposizione dei visitatori dotati di biglietto (partenze ogni 20 minuti, dalle ore 9.45; ultimo viaggio di andata alle ore 17, ultimo viaggio di ritorno alle ore 19).

Oltre all'ex tempore di pittura per adulti e ragazzi (cui si aggiunge la mostra-mercato delle opere vincitrici delle precedenti edizioni nella chiesa di Sant'Andrea), alle numerose mostre fotografiche (Gianfranco Pensa, Andrea Massagli, Matteo Marsalli e Gruppo Fotografico Compitese) è in programma anche l'animazione per i più piccoli (con le Verdifole, Gigetto il folletto e l'asino, costantemente presente nell'Aula nel bosco) e visite guidate al Camellietum Compitese (partenze ogni mezz'ora a cominciare dalle ore 10, ultima visita alle 16.30), alla Torre d'avvistamento e all'Antica Chiusa Borrini (con Guido Cattolica, primo coltivatore italiano di tè).

Per questo fine settimana sono inoltre in programma laboratori con la carta washi giapponese (tenuta dall'artista Meiko Yokoyama) e con i materiali di scarto (con la cooperativa "La Mano Amica"). Domenica 12 marzo (ore 11) presso la sede Vab (Vigilanza antincendi boschivi) interverrà il presidente della Comunità del Bosco del Monte Pisano, Maurizio Meucci.

Ma non è finita, perché occorre concedere spazio al binomio musica e camelie. Mentre il pianista Gilberto Rossetti suonerà l'organo realizzato da Giovanni Paolo Micheli nel 1741 nella chiesa di Sant'Andera (sabato alle 12 e domenica alle 11.30), il palco dell'Auditorium Augusto Orsi sarà dedicato al jazz (sempre con inizio alle ore 15): sabato 11 e domenica 12 marzo si esibirà il trio di Emanuele Marsico (voce e tromba), accompagnato da Sergio Rizzo (chitarra) e Francesco Tino (basso elettrico). Domenica 12 marzo, infine, nel camelieto e lungo le vie del borgo si esibirà la banda della Filarmonica "Giacomo Puccini" di Colle di Compito.

Infine il cibo. Al Centro Culturale Compitese sarà possibile gustare vini delle cantine del territorio e piatti tipici della tradizione locale. Il menu di questo fine settimana prevede tagliere di salumi e formaggi, pappa al pomodoro, minestra di farro, trippa, fagioli all’uccelletto con salsiccia, arista con giardiniera di verdure, torte lucchesi. Proporranno cibo e ristoro anche il bio-agriturismo "Alle Camelie" (con il menu della camelia a prezzo fisso), l'Antica Bottega "Al Galli", il Frantoio Sociale "La Visona", il ristorante "Tre Tigli", il Bar Masini e il Barino di Elena.

Nei giorni di mostra il costo del biglietto è di 8 euro e offre il diritto al viaggio in navetta (ingresso gratuito per disabili, giovani fino a 18 anni, giornalisti). Nei giorni infrasettimanali il costo del biglietto è invece di 5 euro (senza servizio navetta, perché il borgo sarà aperto al traffico). Informazioni e programma sono consultabili sul sito camelielucchesia.it.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa