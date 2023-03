Prende a sprangate e dà alle fiamme un'auto: panico davanti a scuola fiorentina

Momenti di ordinaria follia a Firenze, in via Leoncavallo. Un ragazzo, questo pomeriggio, ha colpito ripetutamente a sprangate un’auto parcheggiata, per poi darle fuoco. L’episodio è avvenuto nel quartiere di Novoli, davanti alla scuola media Beato Angelico, e il giovane, una volta appiccato l’incendio, si sarebbe introdotto nel cortile dell’istituto, pur non accedendo nei locali interni. Non si conoscono al momento le cause che avrebbero scatenato la furia del ragazzo, che è stato fermato dai carabinieri. I vigili del fuoco hanno provveduto a domare le fiamme che hanno comunque distrutto l’auto, che sembrerebbe appartenere al ragazzo. Non ci sono persone coinvolte e non risultano danni alle vetture situate nelle immediate vicinanze.