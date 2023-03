Forti rallentamenti a causa di un bus in panne nel sottopasso di piazza Vittorio Veneto, a Firenze, nei pressi di ponte alla Vittoria. Il traffico appare congestionato in particolare verso le direzioni di uscita dalla città tra cui la Fi-Pi-Li e e gli svincoli dell'A1. Code in piena ora di punta in direzione di piazza Gaddi, sulla parte opposta di piazza Vittorio Veneto rispetto al fiume Arno.