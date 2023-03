Cede una condotta fognaria a Firenze, strada chiusa in zona Campo di Marte

Poco dopo le 17.30 di questo pomeriggio è stata chiusa via del Pratellino a Firenze, in zona Campo di Marte, per un cedimento della carreggiata. Intervenuti sul posto, in direzione Viale dei Mille, la polizia municipale e il personale di Publiacqua. Secondo quanto sarebbe emerso dalle verifiche dei tecnici, il cedimento della condotta fognaria sottostante avrebbe causato lo sprofondamento.

Proseguono le verifiche mentre nella giornata di domani inizieranno i lavori per la riparazione della condotta e di ripristino della strada. La chiusura al traffico veicolare di questa sera ha provocato disagi alla circolazione nella zona stadio, dove alle 21 è in programma la partita di Conference League della Fiorentina.