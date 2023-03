Controlli sui veicoli merci in centro: 45 sanzioni in due giorni a Lucca

L'amministrazione comunale, grazie all'impegno della Polizia Municipale, intensifica i controlli ai veicoli che affollano il centro storico per il trasporto merci o per attività professionali. I risultati dell'attività sono stati presentati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa dal Sindaco Mario Pardini, dall'assessore alla sicurezza Giovanni Minniti e dal comandante della Polizia Municipale Maurizio Prina. La strategia adottata mira ad affrontare il problema su più fronti con una serie di azioni a breve, medio e lungo termine.

“Con l'inizio del mese di marzo abbiamo intensificato i controlli con una pattuglia di agenti della Polizia Municipale dedicata – afferma l'assessore alla sicurezza Giovanni Minniti - le zone prese in esame sono piazza San Frediano, piazza Santa Maria, piazza San Salvatore, piazza San Michele in Foro, piazza della Cittadella, via della Cavallerizza, piazza Guidiccioni, piazza Santa Maria Forisportam, via Vittorio Emanuele. In solo due uscite abbiamo sanzionato ben 45 veicoli (auto e autocarri) sorpresi per la maggior parte dei casi in soste irregolari. I dati che gli uffici hanno raccolto parlano chiaro, gli utenti sono rispettosi per quanto concerne le regole e gli orari sull'ingresso nel centro storico e nelle aree in cui è suddiviso, ma poi i mezzi si trattengono troppo a lungo e praticamente non abbandonano più il circuito interno delle Mura. Il problema è complesso e certamente non riusciremo ad affrontarlo in modo sistematico finché non realizzeremo i varchi elettronici in uscita di cui si sta occupando l'assessore alla mobilità Remo Santini, ma vogliamo dare un segnale chiaro per questo annunciamo che i controlli proseguiranno perché non è più tollerabile il caos totale soprattutto nelle aree pedonali”.

“L’accesso sregolato dei veicoli all’interno del centro storico è un problema particolarmente sentito dai lucchesi, che già a partire dal nostro insediamento ci hanno sollecitato di intervenire per riportare le vie e le piazze monumentali ad una dimensione più rispettosa della loro bellezza e vivibilità, come avviene già nella maggior parte delle città d’arte – afferma il sindaco Pardini - Un problema che stiamo affrontando su più piani, ossia con azioni a lungo, medio e breve termine. La realizzazione del parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria – il primo in agenda, da portare a compimento nel corso di questo mandato – è il lungo termine, l’attivazione dei varchi anche in uscita (oltre ai già esistenti in entrata) è il medio termine visto che i tempi tecnici richiedono circa un anno e l'assessore Remo Santini se ne sta occupando attivamente. Le sanzioni per dissuadere chi non rispetta le regole è il breve termine. E infatti abbiamo già iniziato insieme all’assessore Giovanni Minniti ed al comandante della Polizia Municipale Maurizio Prina. C'è poi un tema di sviluppo di logistica integrata ossia dobbiamo incentivare i privati a ottimizzare la logistica per il trasporto merci in centro storico. La tecnologia ci offre tante possibilità e noi dobbiamo scegliere i sistemi più virtuosi che esistono in altre realtà europee e portarli a Lucca.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa