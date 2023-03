Deposito incontrollato di rifiuti a Castelfiorentino, denunciato titolare

In un deposito di materiali da cantiere sono stati trovati rifiuti speciali non pericolosi da parte dei carabinieri forestali di Empoli. Siamo in via di Pettinamiglio a Castelfiorentino. Il deposito incontrollato era di circa 50 metri cubi, con rifiuti in legno da infissi rotti, travetti, mobilia rotta, cartongesso deteriorato e 8 bombole di gas. Altri rifiuti di ferro zincato, parquet rotto, sacchi di cemento, polistirolo e tegole, piastrelle e molto altro. Una volta individuato il responsabile del terreno, ossia il titolare di una impresa edile, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e deposito incontrollato.