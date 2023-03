Distretto bio del Montalbano, primo tavolo regionale

Questa mattina, 9 marzo 2023, il neo Distretto biologico del Montalbano ha ospitato il primo tavolo regionale dei cinque distretti biologici toscani, organismo che la legge impone di istituire due volte all’anno e che servirà per confrontarsi sulle esperienze, sui problemi e sulle prospettive. A presiederlo, la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi.

Ospiti nella sala consiliare del Comune di Carmignano, i rappresentanti dell’altro neonato distretto del Chianti, il primo nato distretto di Fiesole, quello della Val di Cecina e quello di Calenzano, tutti riconosciuti con la legge 51 del 2019.

“Un incontro importante che irrobustisce basi già gettate – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – Il tavolo tecnico dei distretti, voluto dal Consiglio regionale, previsto dall’articolo 10 dell’allegato alla legge regionale 51 del 2019, garantisce il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei distretti biologici e sicuramente ne favorisce lo sviluppo sul territorio toscano. Da questa prima riunione, testimonianza di un processo ormai avviato e per il quale sono molto soddisfatta, ci si aspetta che emergano le istanze dei territori, le loro eventuali difficoltà nell’organizzarsi, le iniziative che vogliono intraprendere per promuovere i loro prodotti, tutto quello che per la Regione Toscana rappresenta una risorsa, anche in termini di valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio rurale".

“Siamo molto soddisfatti di come sta andando spedita questa avventura del Distretto biologico – ha dichiarato Edoardo Prestanti -. L’entusiastica presenza di tutti gli attori toscani coinvolti, dai sindaci dei Comuni alle associazioni referenti, fa davvero ben sperare in un’evoluzione sempre maggiore di un progetto con coniuga il benessere, il buen vivir, il lavoro agricolo e la tutela dell’ambiente. Ingredienti indispensabili per un’ottimale qualità della vita, alla quale ci stiamo avvicinando a grandi passi”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa