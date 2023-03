"Raccogliete gli escrementi degli animali": nuovi cartelli a Calci

Capita a tutti di pestare escrementi di animali in area pubblica, sia nei parchi sia lungo i marciapiedi. Non è certo un piacere, né una bella immagine per il territorio. Eppure basterebbe poco: basterebbe il senso di responsabilità ed il rispetto per sé e per gli altri, da parte dei possessori degli animali. Per ricordare tutto questo ha preso il via a Calci una nuova campagna di sensibilizzazione: sono stati installati i primi 15 cartelli che ricordano, appunto, l'obbligo di raccolta e comunicano la sanzione prevista - che va da 50 a 500 euro - per i trasgressori che dovessero essere individuati dalla Polizia Municipale o dalle altre forze di polizia.

Si è scelto di partire da alcune zone sensibili e sopratutto dai parchi pubblici a tutela dei fruitori, principalmente ragazzi e bimbi, i più piccoli dei quali cadendo o giocando a terra corrono il rischio di toccare gli escrementi anche con le mani. Pensiamoci.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa