Serie TV “Inter-Rives 8", premiato a Vinci il miglior documentario

Sabato 11 marzo, alle ore 9.30, si terrà presso la Biblioteca Leonardiana di Vinci, la cerimonia di premiazione per il miglior documentario della serie TV “Inter-Rives 8: SustainAbility. Stories of Changemakers”, una coproduzione internazionale promossa e coordinata dalla Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo (COPEAM) in partenariato con l’Arab States Broadcasting Union (ASBU).

L’evento, organizzato grazie alla collaborazione con il Comune e il Club per l’UNESCO di Vinci e con il patrocinio della "CICT - Conseil International du Cinéma, de la Télévision et de la Communication Audiovisuelle – UNESCO”, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Torchia, del Segretario Generale della COPEAM, Claudio Cappon e del Presidente del Club per l’UNESCO, Paolo Sani.

Il premio – dedicato, come nelle precedenti edizioni, alla memoria di Pier Luigi Malesani (cittadino di Vinci, già Segretario Generale della COPEAM e alto dirigente della RAI) - sarà consegnato alla regista Athina Kazolea della televisione pubblica greca ERT.

Saranno proiettati tre documentari selezionati dalla serie Inter-Rives 8: “Blue Mission”, il vincitore di questa edizione; “Fede” di Debora Huber (RSI - Svizzera), e “Il Mare di Plastica” di Solange Graziani (France Télévision - Francia).

Questa ottava edizione di “Inter-Rives” ha visto coinvolte le televisioni pubbliche di Bulgaria, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Svizzera, Spagna, Slovenia, Giordania, Palestina, Marocco, Sudan.

Un confronto sul tema della sostenibilità e di coloro che ne sono promotori con le loro buone pratiche completerà la mattinata, con la partecipazione dei rappresentanti della COPEAM, del Comune di Vinci e dei suoi partner locali. Animeranno l’incontro, portando le proprie esperienze in ambito nazionale e internazionale, Stefania Ippoliti - della Fondazione Sistema Toscana e Responsabile Mediateca e Area Cinema, Claudio Vanni – Responsabile Relazioni esterne Unicoop Firenze e Paolo Galli – Direttore del MaRHE Center – Università degli Studi di Milano Bicocca.

Anche per la serie di documentari Inter-Rives 8 si rinnova la volontà del Comune di Vinci di sostenere questo progetto di cooperazione audiovisiva, che quest’anno ha scelto un tema particolarmente attuale che incide sulle dinamiche della vita delle comunità a livello globale e nelle scelte politiche future degli Enti nazionali e Internazionali.

Altrettanto importante continua ad essere il riconoscimento al video vincitore della targa dedicata alla figura di Pier Luigi Malesani, che per primo portò questo premio a Vinci nel 2015.

“È con soddisfazione e rinnovato impegno che l’Amministrazione Comunale continua il percorso intrapreso da Pier Luigi Malesani a favore del dialogo fra i paesi e i popoli che si affacciano sul Mediterraneo”. Gli stessi valori che sono propri del mondo UNESCO e che il Club per l’UNESCO di Vinci vuole proporre attraverso il ruolo sempre più fondamentale del mezzo audiovisivo e dei nuovi media.

Un ringraziamento particolare viene rivolto ai partner che con il loro sostegno hanno permesso la realizzazione dell’evento, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Marianelli Mario, Gruppo Toscana Foto Service e le Strade dell’olio e del vino del Montalbano.

Fonte: Ufficio Stampa