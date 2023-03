Empolese Valdelsa, Lega: "Condividiamo le preoccupazioni delle Pubbliche Assistenze"

“Non possiamo che condividere le forti preoccupazioni di svariati rappresentanti delle Pubbliche Assistenze dell’Empolese-Valdelsa, riguardo alla precaria condizione in cui versa il delicato settore dell’emergenza-urgenza" affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega ad Empoli.

“L’accorato appello è indirizzato ai Sindaci della zona, ma, ovviamente, il principale referente in materia è la Regione che, purtroppo, non è così propensa a dialogare con chi, quotidianamente, offre un servizio così importante per la collettività. Le spese quotidiane, causa l’aumento generalizzato dei costi sono decisamente aumentate e quindi tali associazioni lamentano, giustamente, di essere sempre più in difficoltà. Occorre, dunque, immediatamente instaurare un Tavolo tecnico, come richiesto dalle stesse Pubbliche Assistenze, alfine di trovare una soluzione alla stringente problematica-sottolineano i rappresentanti della Lega. Non è più ammissibile che il Presidente Giani e l’Assessore Bezzini, svicolino quando si parla di questo argomento: prendano coscienza della gravità della situazione e sostengano concretamente queste meritorie associazioni presenti sul territorio" concludono Giovanni Galli ed Andrea Picchielli.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa