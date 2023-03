Falso tecnico Publiacqua truffa anziano a Scandicci

Nel pomeriggio di ieri alla stazione carabinieri di Scandicci un uomo 74enne ha sporto denuncia contro un uomo che alle 11 si era presentato presso la propria abitazione presentandosi come tecnico della Publiacqua.

Il finto tecnico, vestito con un giubbotto blu e rosso e con la mascherina chirurgica, caldeggiava l’effettuazione di un controllo del contatore per una falsa contaminazione ed era riuscito a persuadere la vittima a “mettere in sicurezza” i propri averi all’interno del frigorifero.

Approfittando della distrazione dell’uomo, il truffatore ha rovistato in alcune camere portando via un anello in oro e poi si dileguava. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Scandicci per l’individuazione degli autori del reato.

In questo periodo l’Arma inizierà campagna di sensibilizzazione volta a prevenire le truffe ai danni delle persone anziane.

In Scandicci sono in programma i primi incontri, nei pomeriggi del 15 e 16 marzo, presso le parrocchie di San Bartolo in Tuto e di Santa Maria. Proseguiranno altri incontri sia in Scandicci che nel Chianti.