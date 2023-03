I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 19.05 nel comune di Firenze in viale Enrico Cialdini, per una esplosione a seguito di una fuga di gas da un’autovettura senza incendio. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno effettuato le misurazioni strumentali e la messa in sicurezza dell’auto. Il proprietario è stato soccorso dal personale sanitario del 118.