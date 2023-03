Furto di rame alla cava nel Mugello, denunciati tre giovanissimi

I carabinieri di Barberino di Mugello hanno denunciato nei giorni scorsi tre persone, ritenute responsabili di tentato furto aggravato di rame, in concorso, ai danni di una cava presente sul territorio.

La segnalazione era arrivata per delle persone che stavano portando via i cavi elettrici in cava. All’arrivo dei militari, gli ignoti erano riusciti a far perdere momentaneamente le proprie tracce dileguandosi nelle campagne circostanti. I danni stimati erano di 25mila euro.

Il giorno successivo, ai militari della Stazione di Barberino di Mugello non è però sfuggita la presenza, in paese, di tre soggetti, somiglianti a quelli ripresi dai sistemi di videosorveglianza presenti nella struttura.

Si tratta di tre giovani albanesi, rispettivamente di 19, 24 e 28 anni, tutti noti alle forze dell'ordine, disoccupati e domiciliati in altre regioni. Il primo di loro, durante il controllo, aveva con sè, in pubblica via, un cutter, senza giustificato motivo.

Tutti sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Firenze e dovranno rispondere del tentato furto aggravato ai danni dell’azienda. Il giovane 24enne è accusato anche dell’ipotesi di porto abusivo di arma, in luogo pubblico.