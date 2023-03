Buongiorno oggi ringrazio un'ascoltatrice Sara che mi ha chiamato telefonicamente e mi ha dato la ricetta dei Galletti arrosto con cavoletti di Bruxelles e scalogni.

Una ricetta facile, veloce da realizzare e con pochi ingredienti. Un piatto gustoso e buono per tutta la famiglia!

A proposito dei cavolini di Bruxelles perché sono chiamati proprio così? Sono coltivati per lo più nel nord Europa perché si adattano molto bene la clima freddo. La zona dove è iniziata la coltura di questi piccoli cavolini è nei dintorni di Bruxelles e da qui prendono il suo nome.

Non sapevo che i cavolini sono in realtà germogli della famiglia delle crucifere. Appartengono alla categoria dei cavoli. A differenza del cavolfiore e dei broccoli questi sono germogli e non il fiore della pianta. A differenza del cavolo cappuccio, verza i cavolini di Bruxelles producono numerosi e piccoli germogli e non unico e grande germoglio centrale.

I cavolini di Bruxelles sono ricchi di vitamina C e di Beta carotene e altri antiossidanti che lo rendono utile nella prevenzione del cancro e avendo anche molto fibra sono utili per la peristalsi intestinale in caso di stipsi.

Galletti arrosto con cavoletti e scalogni

Ingredienti per 4 persone

2 galletti da circa 500 gr ciascuno

15 scalogni piccoli

Rosmarino fresco

30 cavoletti di Bruxelles

Origano in foglie

Miele di acacia

1 limone

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Pulite i cavolini di Bruxelles e sbucciate gli scalogni, metteteli in un ciotola e conditeli con 2 cucchiai di olio, sale, pepe e un cucchiaio di miele. Mescolate e lasciate da parte. Lavate e tamponate i galletti, inserite all’interno qualche rametto di rosmarino e mezzo limone. Strofinate bene la pelle con poco olio e poi conditela con sale e pepe e origano. Adagiate i galletti al centro di una pirofila rivestita da carta forno e sistemate intorno i cavoletti e gli scalogni. Trasferite in forno a 200° C per 40-45 minuti finché i galletti non risulteranno ben dorati. Dividete i galletti in metà e serviteli.

Sara

