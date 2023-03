Gassificatore, Fratelli d'Italia non si fida: "Empolesi meritano rispetto"

“Nonostante il no del territorio di Empoli, con tanto di proteste e manifestazioni dei cittadini che sembravano aver allontanato la possibilità di realizzare l’impianto, la Regione e Alia stanno andando avanti cercando di mettere tutti davanti al fatto compiuto. L’assessore Monni è tornata a parlare di tre gassificatori, Empoli, Rosignano e Pontedera, ma non si capisce ancora questo “pseudo” piano dei rifiuti che deve sempre approdare in Giunta e poi in consiglio regionale. Non ci sono ancora i criteri ma ci sono già gli impianti, che è esattamente il contrario della corretta pianificazione” dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Francesco Torselli ed il Consigliere Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio.

“Il gruppo in Comune a Empoli -spiega il capogruppo Fdi Andrea Poggianti- si è fatto promotore di un’interrogazione scritta con accesso agli atti per fare luce sulla posizione del Comune a guida Pd per quanto concerne gli impianti di gassificazione dei rifiuti. Noi siamo contrari ad un impianto che non garantisce le norme basilari per la sicurezza ambientale, logistica, infrastrutturale. Riteniamo irresponsabile questo rimpallo di responsabilità tra Regione e Comune che non garantisce le prospettive future del territorio. Gli empolesi meritano rispetto, chiarezza e trasparenza, condizioni sottaciute dal Pd. La chiarezza serve nei fatti e non solo a parole, il sindaco Barnini si sente garantita dalle parole di Giani: noi no! Vogliamo un atto che ponga definitivamente la parola fine al progetto gassificatore ad Empoli. I residenti hanno detto chiaramente che non vogliono questo impianto”.

Fonte: Fratelli d'Italia Toscana