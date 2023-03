Gassificatore, Sostegni (Pd): "Nel nuovo piano rifiuti escluso l'impianto di Empoli"

"Voglio esprimere totale condivisione delle considerazioni fatte dal sindaco di Empoli, Brenda Barnini, sulla vicenda del progetto di impianto di gassificatore a Terrafino. Nell’intervista rilasciata ieri dall’assessore regionale all’ambiente, Monia Monni, non mi pare di ravvisare elementi che indichino un voler tornare indietro o contraddire quanto espresso dallo stesso presidente Giani: non si va contro la volontà espressa dal territorio. Monni pone una questione più generale e condividendo le dichiarazioni del neosegretario regionale Fossi circa l’inopportunità di "prove muscolari" esprime consapevolezza circa la volontà espressa dal territorio empolese. Ribadisco: il presidente Giani ha assicurato che già nei passaggi di giunta del nuovo piano dei rifiuti chiarirà che l’impianto di Empoli è escluso. Se così non fosse ci penserà il Consiglio regionale a chiarirlo. Senza dubbio, noi abbiamo accettato l’idea che le proposte nascessero dalle aziende, non certo che le esse decidessero per noi la localizzazione degli impianti anche contro il volere delle istituzioni locali".

Così Enrico Sostegni, consigliere regionale Pd, interviene sulla vicenda dell’impiantisca dei rifiuti nel nuovo piano dell’economia circolare.

Fonte: Ufficio stampa