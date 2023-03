Illuminazione green a Rinaldi, San Martino alla Palma e Mosciano: al via i lavori a Scandicci

Più sicurezza, risparmio energetico, comfort visivo, decoro nelle frazioni e nelle vie collinari, oltre a una maggior tutela di chi viaggia lungo le strade. Sono iniziati mercoledì 8 marzo i lavori per la nuova illuminazione a led nei centri abitati di Rinaldi e San Martino alla Palma, lungo le strade di collegamento tra le due frazioni e infine a Mosciano, con 126 nuovi lampioni (50 dei quali in alluminio a sicurezza passiva a maggior garanzia di chi viaggia lungo le strade) grazie ad un investimento di Hera Luce nell’ambito dell’accordo con il Comune di Scandicci per la gestione del servizio di illuminazione pubblica nel territorio (che ha già portato alla realizzazione di un importante piano di riqualificazione energetica e alla sostituzione con led di seimila punti luce in tutti i quartieri).

La cantierizzazione degli interventi per i 126 nuovi lampioni è stata organizzata in modo tale da non scollegare mai i vecchi impianti, laddove esistenti, prima dell’accensione dei nuovi.

Al termine dei lavori tutti i nuovi pali saranno rifiniti con verniciatura grigio antracite, in continuità con il colore dei sostegni dei precedenti impianti di questa zona.

I lavori per la nuova illuminazione a led nelle tre frazioni e lungo le strade di collegamento sono iniziati a Rinaldi - nelle vie Rinaldi, Casellina, Triozzi Basso - con la rimozione dell’attuale impianto e l’installazione di 35 nuovi lampioni, per una durata di due settimane.

“Ci siamo, con l’avvio degli interventi per i 126 nuovi lampioni a led a Rinaldi, San Martino alla Palma e a Mosciano, diamo attuazione ad un investimento per la riqualificazione visiva ed energetica di un’importante area del nostro territorio – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – con interventi che tengono conto anche di aspetti fondamentali per i cittadini quali la sicurezza stradale e il decoro delle frazioni. Ricordiamo che a breve Rinaldi sarà interessata anche da un investimento dell’Amministrazione comunale per la riqualificazione stradale. La realizzazione della nuova illuminazione pubblica green nelle frazioni collinari è a carico di Hera Luce, nell’ambito dell’accordo con il Comune che fissa un piano complessivo per il rinnovo completo degli impianti, finalizzato all’efficientamento energetico, ai risparmi nella bolletta pubblica, al miglioramento della luce e al comfort visivo in città”.

Dopo le due settimane necessarie a realizzare la nuova illuminazione a Rinaldi si passerà alla seconda fase, con i cantieri che si spostano su via San Martino alla Palma dove saranno installati i primi 35 lampioni con pali in alluminio a sicurezza passiva, progettati in modo da ridurre al massimo le conseguenze per le persone in caso di eventuali incidenti stradali contro i sostegni; il tempo fissato per questi lavori è di 15 giorni.

La terza fase riguarderà invece l’abitato di San Martino alla Palma, con la rimozione dei lampioni esistenti (esclusi quelli con sostegno a muro che non hanno necessità di sostituzione) e l’installazione di nuovi pali (15 dei quali a sicurezza passiva) e luci a led.

La quarta e ultima fase riguarderà infine l’abitato di Mosciano, dove saranno installati 15 nuovi lampioni.

Il tempo complessivo per effettuare le quattro fasi di lavori è di 7 settimane a partire dall’8 marzo.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa