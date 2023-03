In anteprima su Radio Lady il nuovo singolo di Paola Bivona e Mattia Salvadori

Continua la prolifica collaborazione tra il musicista e produttore Mattia Salvadori e la cantante Paola Bivona, entrambi di Pontedera, che sono tornati a Liberi Tutti Live con Irene Rossi per presentare in anteprima una nuova canzone che uscirà ufficialmente alla mezzanotte di oggi. Si tratta del nuovo singolo del progetto “retrowave italiana anni ‘80” di Criptabasement dal titolo Radio Disco Mantra con Paola Bivona e la produzione di Mattia Salvadori. Il brano sviluppa delle sonorità inizio anni ‘80 - fine anni ‘70, complici elementi come la chitarra funky, un intreccio tra basso suonato e digitale, una sezione fiati ed altri suoni e effetti che rimandano al periodo. Il testo scritto e cantato da Paola Bivona descrive quel momento, durante la fine di un rapporto, in cui si riesce ad avere un distacco mentale ma non fisico verso l’altra persona. Sia con la strumentale che con evidenti riferimenti nel testo, gli autori vogliono portare l’ascoltatore nel mondo disco-pop italiano anni ‘80.

Oltre a questo i due musicisti toscani ci hanno parlato del perfetto equilibrio creativo tra i loro diversi stili e provenienze musicali che presto porterà molto probabilmente anche all'uscita di un Ep. Paola si è poi cimentata in un originale esecuzione voce e ukulele del brano Nessuna Onda.