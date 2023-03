Incontro tra Dg Asl Toscana sud est e neo direttore di Estar

Sinergia, collaborazione e attenzione a tutti i territori dell’Azienda. Sono i punti cardine emersi dopo il primo incontro ufficiale tra il Direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso ed il neo direttore di Estar Massimo Braganti avvenuto questa mattina presso la sede legale dell’Azienda sanitaria ad Arezzo. Presenti anche il direttore amministrativo Antonella Valeri, il direttore dello staff della Direzione aziendale Giovanni Scartoni oltre al dottor Francesco Ghelardi referente della Sezione Territoriale Area Vasta Sud Est di Estar e quindi principale anello di congiunzione tra le due aziende.

Braganti, dal 27 febbraio scorso al vertice dell’ente di supporto tecnico amministrativo della sanità toscana sta proseguendo i già annunciati incontri con le Direzioni delle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie. Durante questa prima concertazione con la Sud est ha ribadito: “È fondamentale, nello svolgimento dell’attività di Estar al servizio delle Aziende, l’ascolto delle stesse e degli enti del Sistema sanitario regionale, con una particolare attenzione ai territori. È la premessa necessaria per offrire loro, oltre al soddisfacimento delle loro necessità, anche un supporto davvero efficace”.

“L’incontro di oggi pone le basi per un continuo e positivo confronto in tema di programmazione e gestione operativa, – commenta il direttore generale Asl Tse Antonio D’Urso, - Estar è il punto di riferimento per gli acquisti, i contratti, le forniture, di tutto il sistema sanitario regionale toscano è per noi quindi fondamentale un continuo rapporto di scambio e di interfaccia con l’ente in un’ottica di collaborazione reciproca”.

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio Stampa