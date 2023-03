La compagnia Pien di Beghe torna in scena: il debutto a Empoli

La compagnia teatrale "Pien di Beghe" sta per tornare con la nuova commedia per il 2023. Si chiama "Il furto della Fontana del Porcellino" di Massimo Beni e il debutto, per sabato 25 marzo alle 21.15 sarà al teatro "Il momento" di Empoli.

Una ripartenza da Empoli perché "è un po' la capitale del nostro territorio" dice Francesco Gelli, presidente della compagnia. "Con i nostri spettacoli abbiamo toccato Cerreto Guidi, Castelfiorentino, Fucecchio, Castelnuovo d’Elsa, Marcialla, Martignana… E allora quest’anno abbiamo deciso di debuttare al "Momento" di Empoli". Lo spettacolo di Massimo Beni è stato riadattato al luogo, con il consenso dell'autore, e sarà ambientato a Empoli. "Non si perde nulla dell’originalità dell’idea, anzi: noi ci siamo immaginati anche un prolungamento della storia, che siamo certi sarà gradito dal pubblico".

Nella prima, la compagnia nata a inizio 2020, vedrà il debutto anche di nuove quattro new entry. Tra loro Alessio Squilloni, Roberto Tortora, Claudia Palaggi e Alessandra di Geronimo che si aggiungono a Carla Stefanelli, Massimo Valori, Valentina Tinti, Claudio Caioli, Barbara Fattori e Cinzia Scardigli. Creata poco prima della pandemia, il presidente ricorda quei momenti di stop, arrivati proprio subito dopo la nascita della compagnia, e afferma: "Oggi possiamo finalmente dire che quel periodo sta nel cassetto dei brutti ricordi. Le sale sono tornate a riempirsi, la gente non ha più timore di uscire e svagarsi, e trova il tempo anche di venire a vedere le nostre commedie".