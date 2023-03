La Deposizione del Pontormo tema della conferenza a Palazzo Grifoni

Nuovo appuntamento con l'associazione culturale Arco di Castruccio in collaborazione con la Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo. E' prevista per domani, venerdì 10 marzo, alle 18 a Palazzo Grifoni a San Miniato la conferenza sulla Deposizione del Pontormo e le figure eucaristiche del '500. Dopo i saluti delle autorità, il coordinatore dell'associazione Marzio Gabbanini introdurrà il relatore Antonio Natali, storico dell'arte ed ex direttore delle Gallerie degli Uffizi. Le conclusioni saranno affidate a Laura Baldini, presidente del Centro Studi.