Maxi-sequestro di cosmetici in un emporio nel Livornese

I nas dei carabinieri di Livorno sono entrati in azione in un emporio di Collesalvetti. Sono state sequestrate 81 confezioni di cosmetici messi in vendita senza indicazioni. I prodotti erano privi delle indicazioni in lingua italiana in etichetta. Tre uomini di origini cinesi sono stati segnalati all'autorità amministrativa per aver importato e distribuito i cosmetici per la vendita. Sono state fatte nei loro confronti sanzioni amministrative per un importo pari a 3.000 euro.