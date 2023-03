Miglior ambiente di lavoro per donne, premio per Sebach

Per il terzo anno consecutivo Sebach si conferma parte della classifica Best Workplaces for Women 2023, pubblicata da Great Place to Work Italia.

Dopo una ricerca condotta su più di 300 aziende in tutta Italia, Great Place to Work® Institute Italia ne ha selezionate 19, i “Best Workplaces™ for Women 2023”, che rappresentano i migliori ambienti di lavoro secondo il parere della popolazione femminile. Ed è grazie a questa ricerca che Sebach, azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, è parte, anche per il 2023, di questa prestigiosa classifica.

Antonella Diana, Presidente di Sebach, afferma: “Siamo orgogliosi di far parte ancora una volta dei Best Workplaces for Women, dimostrazione del fatto che ci stiamo impegnando per far sì che Sebach si affermi realmente come un luogo sempre migliore per le nostre lavoratrici. Un tema questo, anche se di grande attualità, non sempre trattato con la giusta attenzione, ben vengano quindi iniziative di questo genere volte a sensibilizzare il mondo del lavoro”.

Fonte: Ufficio Stampa