"L'anima ferita del mondo", il Foto Club di Vinci espone gli scatti d'autore

Una mostra che racconta la guerra nella sua inutilità e nel suo squallore. È "L'anima ferita del mondo", la raccolta di scatti messi insieme dal Foto Club Vinci esposti nella sala espositiva del Museo Leonardiano, i Via Montalbano 6 a Vinci, proprio sotto la Biblioteca Leonardiana.

La mostra propone oltre quaranta immagini che testimoniano scenari bellici dimenticati del pianeta, cercando di riportare alla luce i conflitti dimenticati e gli sguardi, i volti, i luoghi spersonalizzati di chi questi conflitti li subisce.

Fra le fotografie in esposizione, due progetti sono stati realizzati da 46° Parallelo e da Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, che domani coglie inoltre l'occasione per presentare l'undicesima edizione dell'Atlante delle guerre, con infografiche, mappe e una panoramica precisa illustrata da due giornalisti che ne fanno parte, Alice Pistolesi e Daniele Bellesi. Tornando ai temi proposti dalle due associazioni, uno riguarda fotografi che si sono occupati di fotografie belliche in Ucraina (finoa l 2019), Iraq e Kashmir, mentre l'altro è una raccolta di scatti sull'Afghanistan di Giuliano Battiston.

La mostra non propone solo fotografie. Durante tutta la sua apertura (da oggi, sabato 11 marzo, a domenica 16 aprile) offrirà agli appassionati l'occasione di partecipare a laboratori con i migliori fotoreporter in circolazione, determinando con loro un contatto per apprezzare meglio la loro arte e fare una sorta di viaggio intorno al mondo attraverso i loro scatti e i loro punti di vista.

Domenica 12 marzo sarà la volta di Giuliano Battiston e i talebani; sabato 18 Matthias Canapini con l'Ucraina, il Vietnam e la Siria; domenica 19 Francesco Ruggeri, presidente del Foto Club Vinci, con i suoi scatti ai profughi di Giordania e Siria; sabato 25 Maria Novella De Luca e le donne saharawi; domenica 26 marzo Vincenzo Tristaino e la sua visione dell'architettura; sabato 1 aprile Giacomo Sini e il popolo del Kurdistan; sabato 15 aprile Martina Martelloni e il mondo in cui vede la sabbia.

La mostra si chiude domenica 16 aprile con un'uscita fotografica insieme ai fotografi del Foto Club di Vinci.

"Vinci tiene molto a valorizzare le manifestazioni culturali nel territorio, e per questo ha accompagnato il Foto Club in questa realizzazione - ha detto la vice sindaco e assessore alla cultura, Sara Iallorenzi -. Peraltro il Foto Club è cresciuto notevolmente negli anni ed è riuscito a proporre man mano progetti di rilievo, come lo è questo che parte sabato 11".

L'intera mostra comprende anche un'esposizione di dipinti di Sandro Bonaccorsi denominata "MonoEye", che saranno visibili al Museo Leonardiano. I quadri si potranno anche acquistare e il ricavato sarà devoluto all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Infine, piccola nota ambientale: è una mostra ecosostenibile. I pannelli sui quali sono montate le fotografie in mostra sono di cartone modulare. Una volta smontata, la mostra sarà interamente disponibile per il comune riciclo della carta.

Orari

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.

L'ingresso è gratuito.

La partecipazione ai workshop fotografici costa 30 euro, ma un abbonamento che li comprende tutti e otto costa 150 euro.

Christian Santini