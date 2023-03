Papa Francesco, 10 anni dall'elezione. Bocelli: "Sempre dalla parte dei poveri"

“È un Papa che ho nel cuore da sempre, fin dal momento della sua elezione. Dopo le sue parole ricordo di essermi commosso”. Lo dice Andrea Bocelli a Tv2000 in un videomessaggio che sarà trasmesso durante la serata speciale ‘Francesco – La Chiesa che vorrei’ in diretta venerdì 10 marzo ore 20.55, in occasione del decimo anniversario del Pontificato di Papa Francesco eletto il 13 marzo 2013.

“Ho molti ricordi belli con il Papa, – sottolinea Andrea Bocelli - Ricordo quando mi ha ricevuto insieme a tutta la mia famiglia e la piccola Virginia, di appena un anno, che spontaneamente lo baciò. Il cuore degli innocenti capisce tante cose che quello degli adulti non capisce”.

“Papa Francesco – aggiunge Bocelli a Tv2000 - ci è stato sempre vicino, spronandoci a lavorare ad Haiti come avevamo già iniziato a fare. È un Papa che sta sempre dalla parte dei poveri. E oltre a consigliare, suggerire e benedire Francesco è un Papa che ascolta. Lo ringrazio di tutto quello che ha fatto e farà”.