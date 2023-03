'Polifonie', cultura e arte a Montespertoli

Per celebrare il ritorno della primavera, l’Associazione culturale Il Magnifico di San Casciano, con il patrocinio del Comune di Montespertoli, ha organizzato per il 19 marzo un evento culturale e artistico intitolato Polifonie.

Una polifonia in musica è l’unione di più voci, ciascuna delle quali svolge un proprio disegno melodico. L’evento Polifonie vuole rappresentare l’unione di più opere nate dalla creatività e dalla sensibilità di più artisti.

Presso la località Casciani in prossimità di via Torre, le artiste Lizzy Sainsburry e Alice Corbetta, hanno creato un labirinto costituito sia da elementi naturali che da oggetti artefatti, a cui è seguita l'ideazione di una seconda installazione costituita da 40 opere di diversi artisti internazionali.

Infatti lo scorso autunno per celebrare il Solstizio d'inverno, le stesse hanno promosso con una Call per Artisti denominata SOTTOSUOLO, la creazione di un cerchio di opere che circoscrivono l'area intorno a un ceppo di albero capovolto.

Gli artisti che hanno contribuito all’installazione sono: Alessandra Alerti, Sandra Assandri, Franca Balsamo, Luisa Basso, Ursula Benz, Horst Beyer, Luigi Biondi, Linda Brown, Letizia Castiglioni, Cristina Conticelli, Alice Corbetta, Marilena de Biase, Eunica Damaris Mangani, Mattia Desideri, Maria Deval Marc Dupard, Luca di Castri, Carlo Fagiani, Roberta Flagelli, Barbara Fluvi, Vanessa Gai, Andrea Heinsch, Andrea Lemmi, Chiara Lunardi, Gabriele Mallegni, Andrea Marini, Ubaldo Molesti, Marisa Monti, Rachel Morellet, Gianni Otr, Mauro Pispoli, Gerardo Rosato, Lizzy Sainsbury, Caterina Sbrana, Beatriz Irene Scotti, Serena Tani, Tamara Valkama.

L’evento del 19 marzo inizierà dalle ore 15:30 e oltre che godere dell’installazione intorno al grande ceppo si svolgeranno delle letture collettive intonate da canti e musica.

L’evento è aperto a tutti ed è libero e gratuito.

Dalle ore 17 si svolgerà un momento conviviale a cura del Podere Casato.

Per la merenda è gradita la prenotazione scrivendo una email a: poderecasato@gmail.com

Per informazioni sull’evento si può scrivere a: alice.corbetta@gmail.com

Per arrivare alla locantion è necessario lasciare l’auto in prossimità di via Torre e del Podere Lemniscata e percorrere a piedi via Casciani che parte da via Torre n.4 dove si trova il Podere Casato.In caso di maltempo l'evento sarà spostato al 2 aprile.

Fonte: Comune di Montespertoli