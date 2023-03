Effetto Schlein, 680 tessere PD in più in Toscana

«Sono 680 le tessere del Partito Democratico sottoscritte in Toscana dalla riapertura del tesseramento voluta dalla segretaria Elly Schlein, lunedì 6 marzo. La Toscana è tra le prime tre regioni per numero di nuove adesioni insieme a Lazio e Lombardia. In Italia il totale dei nuovi iscritti è 7500». È quanto afferma una nota dell’organizzazione del PD Toscana.

«Questo è solo l’inizio – afferma il segretario regionale Emiliano Fossi – I numeri dimostrano che tra la nostra gente è scattato qualcosa. In tante e tanti si sono riappassionati alla politica e percepiscono nella nuova proposta del PD una speranza. Siamo sulla strada giusta».

Fonte: PD Toscana - Ufficio stampa