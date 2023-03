Scrittrici di Fucecchio unite in un evento

Scrittrici, nonchè romanziere e poetesse nate a Fucecchio, abitanti e cresciute in città, emigrate fuori dai confini cittadini si ritroveranno per la prima volta tutte insieme in una serata del tutto particolare sabato 11 marzo alle ore 16,30 al Teatro sede del Cif di via delle Carbonaie 1. L'evento è intitolato "Passione e Fascino della Narrativa". E' l'occasione di fare il post-festa della donna con letture e riflessioni. Le donne scrittrici e poetesse si riveleranno al pubblico, parlando della loro passione nello scrivere e della propria personale fantasia letteraria e di come è nato questo incipit. Al termine dell'incontro il Cif comitato di Fucecchio ha organizzato un buffet che sarà offerto a tutti i partecipanti e al pubblico presente nella sala teatro.

Fonte: Ufficio Stampa