Scuola "Dante Alighieri" di Quarrata, conclusi i lavori alla palestra

Si sono conclusi i lavori di sistemazione della copertura della palestra della sede centrale delle scuole secondarie di primo grado "Dante Alighieri".

Il Comune di Quarrata ha disposto il cantiere a risoluzione dell'anomalia emersa con le infiltrazioni d'acqua che avevano determinato il distaccamento dell'intonaco sottostante.

Per arrecare il minor disagio possibile è stato allestito il ponteggio nella parte retrostante l'edificio e sono state circoscritte le lavorazioni interne alle giornate dove la palestra risultava inutilizzata.

L’intervento è stato esteso anche al campetto da calcio esterno, dove i tiranti in acciaio erano logori ed usurati e in più parti spezzati, creando un pericolo per i ragazzi che svolgevano l'attività motoria.

Sono state sistemate anche le reti che si erano staccate dalla sommità dei tiranti, in maniera da ridare decoro all'ambiente esterno scolastico.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa