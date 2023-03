Soccorsa dopo una caduta in casa, la polizia le porta un mazzo di fiori

Sta bene la signora Virginia, 80 anni, qualche giorno fa protagonista suo malgrado di una brutta caduta in casa. Era il 17 febbraio quando fu soccorsa dalla polizia che, in occasione della festa della donna, ha voluto renderle omaggio con un bel mazzo di fiori. A farle visita sono stati proprio gli agenti delle volanti della questura di Siena, Diego e Gennaro, che qualche settimana fa andarono in suo soccorso.

La segnalazione partì da un cittadino nel tardo pomeriggio, che aveva notato un cane da un'abitazione che non smetteva di abbaiare. Era Viola, l'amica a quattro zampe della signora Virginia, che voleva infatti attirare l'attenzione su ciò che era appena successo. I poliziotti intervenuti entrarono nell'appartamento, dove trovarono l'80enne a terra. Soccorsa e tranquillizzata, la signora fu assistita dai sanitari del 118 e fortunatamente non riportò gravi conseguenze dalla caduta.

Virginia, in compagnia di Viola che con i suoi abbai contribuì a lanciare la richiesta d'aiuto per la sua padrona, hanno dunque ricevuto in casa i due agenti, "stanno proprio bene - scrive la questura di Siena su facebook - e sono state felicissime della loro visita. Auguri!".