Sostenere chi ha bisogno: nasce la Fondazione Labor Pro

Sabato 11 marzo si terrà presso il circolo di Lazzeretto (Cerreto Guidi) alle ore 20.00 la cena inaugurale della Fondazione Labor Pro.

Ideata per mano degli imprenditori Claudio e Simone Bruccoleri, CEO di Labor Pro - società Empolese leader nella distribuzione di strumenti e forniture professionali nel settore dell’Hair & Beauty - la Fondazione nasce come strumento dell’agire in favore dei giovani, delle famiglie e di chi ha bisogno di un aiuto o di un sostegno.

Dalla consapevolezza di chi non solo è capace di guardare avanti ma sa anche, e soprattutto, guardare al prossimo.

La sua mission è svolgere attività di solidarietà sociale per l'educazione, la ricerca scientifica, l'istruzione, l'assistenza sociale e sanitaria.

Alla cena di beneficienza prenderanno parte, oltre alle Istituzioni locali, delegazioni di Associazione supportate dalla Fondazione: Croce Rossa Italiana – Comitato di Empoli, Spazio Ipotetico, Amici di Elia, Acsi-Atletica Sport Toscanae e Futuro Africa.