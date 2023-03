Superbonus 110%, per i lettori di gonews.it è stato uno spreco di denaro pubblico

Tre lettori di gonews.it su cinque ritengono che la misura del Superbonus 110% sia stato uno spreco enorme di denaro pubblico. Sono i risultati del sondaggio che abbiamo proposto la scorsa settimana. Dopo gli sconvolgimenti programmati dal governo Meloni, il 61,22% in qualche modo approva i cambiamenti verso la misura che ha sì portato a rivitalizzare il settore edile in Italia ma che ha anche creato distorsioni come il rincaro delle materie prime. Il restante 38,78% dei votanti invece ritiene che il Superbonus sia stata una misura importante per le ristrutturazioni.