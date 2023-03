Teatro Boccaccio, si chiude col terzo sold out di fila

Sold out e applausi scroscianti per Smarrimento, l’ultimo, attesissimo spettacolo che ieri sera ha incantato il Teatro Multisala Giovanni Boccaccio a Certaldo. Un’opera di “cabaret esistenziale”, come l’ha definita l’attrice protagonista Lucia Mascino, che ha magistralmente interpretato una scrittrice in crisi, alla ricerca dell’ispirazione e della motivazione per terminare il suo romanzo. Sul palco il pubblico ha scoperto la storia dell’autrice con la “sindrome da pagina bianca”, ma anche quella dei suoi personaggi Anna e Paolo, così diversi ma ugualmente intensi e ricchi di sfaccettature.

Lo spettacolo, prodotto da Marche Teatro, è costruito sulla scrittura brillante di Lucia Calamaro, che detta anche tempi di regia serrati e cambi repentini che trasferiscono bene il senso dello smarrimento, un’indecisione confusa che rende tutti più teneri e umani e capaci, alla fine, di ricominciare.

Una stagione da tutto esaurito, insomma, quella certaldese, che non poteva finire altrimenti dopo I separabili con Alessandro Benvenuti e Chiara Caselli, Scoop – Donna Sapiens di Giobbe Covatta e Diario di un impermeabile di Paolo Migone.

“Anche quest’anno ci ha premiato aver scelto quattro spettacoli caratterizzati da ironia e autoironia, con grandi interpreti che hanno saputo far divertire il pubblico con intelligenza, affrontando temi come l’eutanasia, il razzismo, il lavoro, l’emarginazione – ha dichiarato il sindaco Giacomo Cucini -. Ci teniamo a ringraziare gli attori e tutte le persone coinvolte per questa riuscita, in particolare gli spettatori, invitandoli a tornare anche in futuro”.

“Siamo veramente soddisfatti di questa stagione teatrale – dichiara l’assessora alla Cultura Clara Conforti – Vedere così tanta partecipazione e ben tre spettacoli sold out su quattro nel nostro teatro ci riempie di orgoglio, confermando che la qualità della proposta è altissima. Continueremo ad investire nella cultura, un settore che fa crescere la comunità e nel contempo promuove la città di Certaldo".

La stagione teatrale del Teatro Boccaccio fa parte della più ampia programmazione organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, ChiantiBanca.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa