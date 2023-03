Ultimo giorno per visitare Didacta Italia

Si chiude domani alla Fortezza da Basso la sesta edizione di Didacta Italia, che ha fatto registrare finora una grande affluenza insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, studenti e imprenditori del settore scuola.

Presente oggi la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, che ha partecipato al convegno internazionale sugli ITS. Nel corso della mattinata, all’Arena del MIM, si è svolta la presentazione del Piano Nazionale Cinema, alla presenza di Dirigenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero della Cultura e di INDIRE.

Nella giornata di domani, 10 marzo, alle ore 9,30 al Teatrino Lorenese, occhi puntati sul convegno Erasmus relativo alle opportunità di cooperazione e di mobilità offerte dal Programma negli ambiti Scuola ed Educazione degli adulti.

Alle ore 11,15, nell’Arena del MIM, si terrà il seminario STEAM nella scuola dell’infanzia: una proposta di Maria Montessori, durante il quale verranno presentati i materiali montessoriani dedicati al disegno geometrico in età prescolare (incastri di ferro). Il loro uso è molto indicato per presentare a livello puramente percettivo le figure geometriche a bambini in età prescolare, in un intreccio tra geometrie, arte ed estetica.

Alle 11,30, presso la Palazzina Lorenese, si svolgerà il seminario Nuova Didattica tra Metaverso, Realtà Aumentata e Virtuale, con una panoramica sui più recenti sviluppi nell’uso della tecnologia in ambito educativo, con particolare attenzione ai progressi di VR, AR e Metaverso.

Sempre alle 11,30, nel Teatrino Lorenese, è in programma il convegno L’orientamento per una società che cambia – L’esperienza in Germania e le proposte di innovazione dell’orientamento in Italia, con un focus sul futuro dell’orientamento, attraverso la visione di due Paesi, l’Italia, la Germania, a partire dalle riforme del sistema previste nel PNRR e dall’orientamento attivo nella transizione scuola-università. Il convegno è in collaborazione con Unioncamere Nazionale e ITKAM (Camera di Commercio italiana per la Germania).

A seguire, alle ore 12,00, nell’Arena Sport, il seminario Vademecum – La tutela dei minorenni nello sport: il ruolo di tecnici e dirigenti sportivi, con la presentazione del relativo Vademecum, per coloro che lavorano nel mondo dello sport e della scuola. L’iniziativa è a cura del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sempre alle ore 12,00, nella Palazzina Lorenese, è in programma il seminario Ludoteca del Registro .it: educazione digitale e cybersecurity per le primarie, nel corso del quale verrà illustrato il manifesto “A scuola di cybersecurity” e i laboratori per le scuole primarie di primo grado per promuovere l’utilizzo consapevole della Rete.

Nella giornata conclusiva, presso il Padiglione Armeria, il Ministero della cultura - con il coordinamento del Segretariato generale Servizio VI e in collaborazione con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - propone uno spazio dedicato alla formazione con laboratori didattici per studenti e incontri tra i funzionari del Ministero della cultura e i docenti per presentare iniziative di educazione al patrimonio culturale. Tra i vari laboratori, si segnalano quello dedicato agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 dei Musei Reali di Torino e quello della Direzione regionale Musei Emilia-Romagna-Casa Romei che presenterà il videogame “Romei Game”.

Infine, in occasione dell’ultimo giorno della Fiera, verrà celebrata la figura di Maria Montessori, innovatrice della scuola e pensatrice di forte attualità, con una serie di iniziative per approfondire la storia, gli ideali e la modernità di questa straordinaria donna, creatrice di un nuovo modello didattico.

Fonte: Ufficio Stampa