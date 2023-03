Via di Calcinaia, effettuati i saggi geologici per consolidamento stradale

Saggi geologici con un carotaggio a 10 metri di profondità e con un test a infissione in via di Calcinaia, nella giornata di giovedì 9 marzo 2023, propedeutici alla progettazione di un intervento di riqualificazione e consolidamento della strada. Il tratto di viabilità in corrispondenza della Chiesa di San Martino alla Palma è infatti chiuso in via cautelativa per motivi di sicurezza dal mese di febbraio, a causa di un cedimento della sede stradale.

“L’obiettivo – ha detto il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi a seguito di un sopralluogo in occasione dell’inizio dei saggi geologici – è di progettare un intervento di riqualificazione complessiva di tutta via di Calcinaia, con opere di consolidazione anche preventive laddove si ritengano necessarie, e di realizzarlo nell’ambito del prossimo contratto per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade. Questa è la soluzione migliore, decisa anche a seguito dell’incontro che abbiamo avuto con i cittadini in via di Calcinaia nelle scorse settimane”.

Nel periodo di chiusura del tratto di via di Calcinaia i percorsi di viabilità alternativa seguono il tragitto da via delle Fonti verso via di Rinaldi, per raggiungere via di San Martino alla Palma (per chi già si trova sulla direttrice Fonti, Valimorta e Carcheri), oppure da via San Martino alla Palma in direzione di Rinaldi (per chi già si trova a San Martino alla Palma).

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa