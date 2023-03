Weekend per le donne a Fucecchio, museo gratis e letture al Cif

Dopo l'evento inaugurale di mercoledì 8 marzo, anche sabato e domenica prosegue l'iniziativa "Impressione donna, percorso guidato tra le figure femminili del museo", con ingresso e visita gratuita lungo un percorso che mostra la presenza della donna nelle collezioni del museo. L'iniziativa, riservata alle donne, si svolge durante l'orario di apertura del Museo (dalle 16 alle 19 sia sabato che domenica) ed è attiva su prenotazione da effettuarsi al numero 0571 268262 o via mail all'indirizzo museo@comune.fucecchio.fi.it.

"Per promuovere e valorizzare il nostro museo – spiega l'assessore alla cultura Daniele Cei - stiamo adottando varie strategie e modi che avvicinino i cittadini ai tanti tesori contenuti nella sale del Palazzo Corsini. In questa occasione abbiamo scelto di progettare un percorso di visita guidata che valorizzi le raffigurazioni e le opere con soggetto femminile, in modo da mettere in evidenza la centralità della donna, e al tempo stesso faccia conoscere il museo a un pubblico sempre più numeroso".

Il post festa della donna prosegue con letture e riflessioni anche alla Casa del Fanciullo. Scrittrici, nonchè romanziere e poetesse nate a Fucecchio, abitanti e cresciute in città, emigrate fuori dai confini cittadini si ritroveranno per la prima volta tutte insieme in una serata del tutto particolare sabato 11 marzo alle ore 16,30 al Teatro sede del Cif di via delle Carbonaie 1. L'evento è intitolato "Passione e Fascino della Narrativa". Le donne scrittrici e poetesse si riveleranno al pubblico, parlando della loro passione nello scrivere e della propria personale fantasia letteraria e di come è nato questo incipit. Al termine dell'incontro il Cif comitato di Fucecchio ha organizzato un buffet che sarà offerto a tutti i partecipanti e al pubblico presente nella sala teatro. L'evento è inserito nel cartellone di iniziative promosso dalla Commissione Elette e Nominate del Comune di Fucecchio.