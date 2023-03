Al Centro Giovani di Avane appuntamento con l’Ora del Racconto e l’Ora del Fare

L’Ora del racconto e l’Ora del Fare, appuntamenti del calendario ‘La Biblioteca come piace a te’, vanno in trasferta al Centro Giovani di Avane in via Magolo 32, con iniziative per i piccoli e più grandi, il martedì e il giovedì.



Ecco il programma:



Martedì 14 marzo 2023, alle 17, al Centro Giovani Avane con l’Ora del Racconto. Siete pronti ad esplorare nuovi mondi con Topo Postino? Letture ad alta voce per tutti i gusti con la bibliotecaria Antonella.

(3-7 anni)

Giovedì 16 marzo, alle 17, sempre al Centro Giovani Avane, l’Ora del Fare con Occhi Aperti! Eppure l’occhio di quel pesce mi sembra di conoscerlo…sarà il mio? Laboratorio creativo con la bibliotecaria Giulia.



Per l’occasione la prossima settimana, il martedì pomeriggio alle 17 sarà aperto anche il Punto Prestito Ti presto del Centro Giovani Avane.



Tutte le iniziative sono su prenotazione da effettuare all’indirizzo email sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, oppure, contattando il numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa