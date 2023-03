Arriva Altopascio, sfida delicatissima per l'Abc Solettificio Manetti

Una sfida delicatissima, forse la più delicata fino ad oggi. E’ quella che domenica alle ore 18 vedrà l’Abc Solettificio Manetti ospitare il Nuovo Basket Altopascio nella gara valida per l’ottava giornata del girone di ritorno (arbitri Forte di Siena, Barbanti di Livorno). Una partita delicata perchè arriva dopo un periodo di straordinari a causa dell’emergenza infermeria, dopo due sconfitte consecutive e dopo gli ultimi due turni casalinghi che hanno visto cadere il PalaBetti per mano prima del Costone e poi di Cecina. Insomma, la gara in cui l’Abc Solettificio Manetti avrà un solo, grande obiettivo: mettere un punto e ripartire. E farlo davanti al proprio pubblico.

In mezzo a tutto questo la squadra da battere sarà quella di coach Marco Pistolesi, che arriva a Castelfiorentino sulla scia dell’acuto casalingo conquistato ai danni dello Scuola Basket Arezzo. Un organico, quello pink’n’blue, che unisce esperienza e gioventù. Accanto alla folta schiera di confermati (Lorenzi, Bini, Marco e Filippo Creati, Salazar e Mandroni), in estate sono tornati in maglia Bama il playmaker Matteo Ghiarè e l’esterno Niccolò Mencherini. A loro si affiancano poi tre giovani prospetti: l’ala classe 2002 Nannipieri, ex Pielle Livorno, e gli esterni Solomon (2003) e Nieri (2004), provenienti rispettivamente da Pescia e Lucca.

Si tratterà di una sfida particolarmente sentita per coach Walter Angiolini, al timone di Altopascio nella stagione 2019/2020 poi interrotta a causa del Covid. Un’Abc che, nonostante l’amarezza del ko rimediato in volata contro Virtus, proprio a Siena ha ritrovato tante certezze dalle quali è necessario ripartire per questa ultima parte di stagione. Insieme alla consapevolezza di dover assolutamente limare tutte quelle disattenzioni, soprattutto difensive, che domenica scorsa hanno profondamente segnato il big match. Un’Abc chiamata a mettere in campo quaranta minuti di intensità e compattezza e a fare nuovamente quadrato intorno alle difficoltà legate agli infortuni, per cercare di portare a casa una sfida che rappresenta uno spartiacque fondamentale per il prosieguo della stagione.

Nel prepartita spazio come sempre al gruppo Scoiattoli 2015/2016 che, a partire dalle ore 15, riceverà i pari età di Bellaria Pontedera, Invictus Livorno e Basket Volterra per un quadrangolare che ci accompagnerà fino alla palla a due di C Gold.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino