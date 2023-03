Blitz dei carabinieri in casa di un pusher, denunciato

I carabinieri di Poggibonsi, la notte scorsa, hanno fatto irruzione in casa di uno spacciatore a Poggibonsi, sorprendendo tre persone che consumavano sostanze stupefacenti.

Il proprietario di casa nascondeva in casa droghe pronte per lo spaccio. A pizzicarlo sono stati gli uomini della Stazione Carabinieri di Poggibonsi che hanno sorpreso un cittadino straniero mentre stava consumando cocaina frantumata in crack insieme a due amici.

Gli elementi acquisiti nell’immediatezza consentivano ai militari di approfondire gli accertamenti e ritrovare altri 45 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 800,00 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento dell'attività delittuosa.

Al termine delle operazioni di perquisizione e di sequestro l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siena per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.