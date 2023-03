Consiglio comunale Certaldo, si parla di rinnovabili e di casa di comunità

È convocato per giovedì 16 marzo alle ore 19:00, in prima convocazione, e alle ore 19:30 in seconda, il consiglio comunale straordinario. La seduta si terrà nella sala consiliare di via 2 Giugno n. 48 e potrà essere seguita in diretta su http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

All’ordine del giorno le proposte non discusse nella precedente seduta consiliare, quella del primo marzo 2023.

Nel dettaglio:

1. Comunicazioni del sindaco.

2. Comunicazioni della presidente.

3. Tesoreria - Approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria nel quinquennio 2023/2028 (dal 04.06.2023 al 03.06.2028).

4. Urbanistica - Piano Operativo Comunale - Variante 2 - art. 30 della L.R. 65/2014 - Proposta di variante finalizzata alla revisione del contesto normativo in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili – Adozione.

5. Urbanistica - Piano Operativo Comunale - Aggiornamento n. 2 del quadro conoscitivo - Approvazione.

6. Patrimonio comunale - Nuovo accordo di programma, da stipulare con l’azienda USL Toscana Centro di Empoli, finalizzato alla realizzazione della Casa della Comunità di Certaldo, approvato con deliberazione C.C. n. 68 del 27.12.2022 – Modifica e riapprovazione per errore materiale.

7. Contributi comunali – Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici nei settori economico, sociale, culturale, educativo, sportivo e turistico – Approvazione.

8. Cultura - Promozione conoscenza e diffusione dell’opera dello scrittore Giovanni Boccaccio - Approvazione schema di convenzione tra Comune di Certaldo e l’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio.

9. Comunità energetiche rinnovabili - Avvio procedura costituzione e approvazione atti.

10. I diritti negati contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e Afghanistan – Focus - Iran e Afghanistan. – Ordine del Giorno proposto da Romina Renzi (Partito Democratico).

11. Modifica progetto riqualificazione centro cittadino finanziato con PNNR. – Mozione proposta dai consiglieri Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo (Lega Salvini Certaldo)

12. Rifacimento attraversamento pedonale via Falcone e Borsellino - Mozione proposta dai consiglieri Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo (Lega Salvini Certaldo)

13. Revoca della delibera di giunta comunale n. 93 del 30 maggio 2022 - Mozione proposta dai consiglieri Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo (Lega Salvini Certaldo)

14. Intitolazione spazi pubblici a Vanda Viani e Dina Testi - 8 marzo per le donne certaldesi - Mozione proposta dai consiglieri Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo (Lega Salvini Certaldo)

15. Adesione alla campagna “8 marzo, tre donne, tre strade” – Mozione proposta da Damiano Baldini (Lega Salvini Certaldo)

16. Arredi villa Canonica – Interrogazione presentata da Emmanuele Nencini (Gruppo Misto)

17. Gravi incongruenze in merito alla stampa dei biglietti dei musei comunali. – Interrogazione presentata da Damiano Baldini (Lega Salvini Certaldo)

18. Abbandono di rifiuti nei pressi dell’area ex Antonelli. – Interrogazione presentata da Damiano Baldini (Lega Salvini Certaldo).

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa